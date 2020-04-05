Белоруссия отменила все поезда в Москву

«Белорусская железная дорога» (БЖД) временно отменила два оставшихся поезда в Москву и Санкт-Петербург из-за эпидемии коронавируса. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает ТАСС.
Приостанавливается движение поездов по маршруту Минск — Москва и Брест/Минск — Санкт-Петербург. Пассажиры смогут вернуть билеты.
Как напоминает «Интерфакс», с 23 марта БЖД временно отменила все поезда в Москву и Санкт-Петербург за исключением двух.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко критиковал решение России закрыть границы с республикой. Он называл этот шаг головотяпством и утверждал, что Россия сама «полыхает» от коронавируса.
В Белоруссии подтверждены 440 случаев коронавируса, пять человек скончались. В России — 4731 случай заражения, 43 пациента умерли, 333 — выздоровели. В мире объявлена пандемия коронавируса. Число инфицированных превысило 1,1 миллиона человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения