Белоруссия отменила все поезда в Москву

«Белорусская железная дорога» (БЖД) временно отменила два оставшихся поезда в Москву и Санкт-Петербург из-за эпидемии коронавируса. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает ТАСС.

Приостанавливается движение поездов по маршруту Минск — Москва и Брест/Минск — Санкт-Петербург. Пассажиры смогут вернуть билеты.

Как напоминает «Интерфакс», с 23 марта БЖД временно отменила все поезда в Москву и Санкт-Петербург за исключением двух.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко критиковал решение России закрыть границы с республикой. Он называл этот шаг головотяпством и утверждал, что Россия сама «полыхает» от коронавируса.

В Белоруссии подтверждены 440 случаев коронавируса, пять человек скончались. В России — 4731 случай заражения, 43 пациента умерли, 333 — выздоровели. В мире объявлена пандемия коронавируса. Число инфицированных превысило 1,1 миллиона человек.

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