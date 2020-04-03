В Белоруссии умерла работавшая с зараженными коронавирусом медсестра

В Витебске за сутки умерли два человека с тяжелой пневмонией. Об этом пишет издание «Наша Нива» со ссылкой на исполняющего обязанности начальника главного управления по здравоохранения Витебского облисполкома Николая Каспировича.

По его словам, в городе выявлено четыре новых случая инфицирования коронавирусом — у пациентов, уже находившихся на лечении. При этом скончались два человека с диагнозом «пневмония».

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Первый случай — женщина старше 70 лет с хроническими патологиями, ее тест на коронавирус сейчас перепроверяют. Второй — медработник, у которой была выявлена двусторонняя пневмония. Подтвержденных результатов теста на коронавирус нет. По данным «Нашей Нивы», речь идет о старшей медсестре Витебской городской клинической больницы №1, в настоящее время перепрофилированной для лечения лиц, инфицированных коронавирусом.

31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что сейчас в Витебской области наблюдается вспышка заболеваемости инфекционными заболеваниями. Он рассказал, что в регионе более десяти врачей заразились коронавирусом.

Ранее белорусские медики на условиях анонимности рассказали о ситуации с распространением коронавируса в стране. Врачи считают, что власти скрывают достоверную информацию о численности зараженных и умерших от COVID-19.

По последним данным, в Белоруссии заразился коронавирусом 351 человек, четверо скончались. Общее число инфицированных в мире превысило миллион человек; 55 тысяч умерли, более 222 тысяч излечились.

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