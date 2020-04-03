В Белоруссии умерла работавшая с зараженными коронавирусом медсестра

В Витебске за сутки умерли два человека с тяжелой пневмонией. Об этом пишет издание «Наша Нива» со ссылкой на исполняющего обязанности начальника главного управления по здравоохранения Витебского облисполкома Николая Каспировича.
По его словам, в городе выявлено четыре новых случая инфицирования коронавирусом — у пациентов, уже находившихся на лечении. При этом скончались два человека с диагнозом «пневмония».
Первый случай — женщина старше 70 лет с хроническими патологиями, ее тест на коронавирус сейчас перепроверяют. Второй — медработник, у которой была выявлена двусторонняя пневмония. Подтвержденных результатов теста на коронавирус нет. По данным «Нашей Нивы», речь идет о старшей медсестре Витебской городской клинической больницы №1, в настоящее время перепрофилированной для лечения лиц, инфицированных коронавирусом.
31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что сейчас в Витебской области наблюдается вспышка заболеваемости инфекционными заболеваниями. Он рассказал, что в регионе более десяти врачей заразились коронавирусом.
Ранее белорусские медики на условиях анонимности рассказали о ситуации с распространением коронавируса в стране. Врачи считают, что власти скрывают достоверную информацию о численности зараженных и умерших от COVID-19.
По последним данным, в Белоруссии заразился коронавирусом 351 человек, четверо скончались. Общее число инфицированных в мире превысило миллион человек; 55 тысяч умерли, более 222 тысяч излечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения