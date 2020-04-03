Белоруссия пожаловалась на тысячи «зависших» респираторов в России

Более 100 тысяч респираторов, заказанных Белоруссией в России на фоне распространения коронавируса, «зависли» на российских складах. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения республики Борис Андросюк, передает РИА Новости.

Он пожаловался на то, что поставки не начались, даже несмотря на произведенную белорусской стороной оплату. Андросюк выразил надежду, что первые пять тысяч респираторов поступят из России в скором будущем.

В Белоруссии в настоящий момент насчитывается более двух миллионов медицинских масок, свыше 90 тысяч респираторов и около 85 тысяч костюмов, а также 10 миллионов пар перчаток и 24 тысячи защитных очков, передает БЕЛТА со ссылкой на замминистра здравоохранения.

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В то же время белорусские медики ежедневно расходуют в день до 2,2 тысячи защитных костюмов и 300-350 тысяч масок. Однако Андросюк считает, что на данный момент в подавляющем большинстве случаев медучреждения полностью обеспечены средствами защиты, их запасы регулярно пополняются.

Ранее белорусские врачи на условиях анонимности рассказали о ситуации с распространением коронавируса в стране. Медики считают, что власти скрывают достоверную информацию о численности зараженных и умерших от вируса SARS-CoV-2. Многие из них жалуются на нехватку средств индивидуальной защиты.

По последним данным, в Белоруссии заразился коронавирусом 351 человек, четверо скончались. Общее число инфицированных в мире превысило миллион человек; 55 тысяч умерли, более 222 тысяч излечились.

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