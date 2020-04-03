Лукашенко пообещал развязать «кубышечку» для бизнеса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству подготовить предложения о поддержке бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет БЕЛТА.

«Не хочу сказать, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Но настало время кубышечку развязать, вложить в бизнес те запасы, которые есть. Поддержим тех, кто хочет, чтобы его поддержали, и второе — кто вложится сам. Надо шевелиться всем», — сказал глава государства.

Лукашенко пообещал, что будут разработаны меры поддержки разных секторов бизнеса, если такая поддержка будет необходима. «Наше дело работать. Пройдет немного времени, и люди оценят и поймут, кто чего стоит. Мы никакой бизнес не закрывали», — отметил он.

Белорусские власти отказались вводить карантинные меры, массовые мероприятия в республике проводятся до сих пор. По последним данным, в Белоруссии зарегистрировано 163 заболевших COVID-2019, из них 53 выздоровели.

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