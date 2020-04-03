Лукашенко пообещал развязать «кубышечку» для бизнеса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству подготовить предложения о поддержке бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Об этом пишет БЕЛТА.
«Не хочу сказать, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Но настало время кубышечку развязать, вложить в бизнес те запасы, которые есть. Поддержим тех, кто хочет, чтобы его поддержали, и второе — кто вложится сам. Надо шевелиться всем», — сказал глава государства.
Лукашенко пообещал, что будут разработаны меры поддержки разных секторов бизнеса, если такая поддержка будет необходима. «Наше дело работать. Пройдет немного времени, и люди оценят и поймут, кто чего стоит. Мы никакой бизнес не закрывали», — отметил он.
Белорусские власти отказались вводить карантинные меры, массовые мероприятия в республике проводятся до сих пор. По последним данным, в Белоруссии зарегистрировано 163 заболевших COVID-2019, из них 53 выздоровели.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения