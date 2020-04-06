Названа наиболее уязвимая перед коронавирусом категория людей

Наиболее уязвимую перед коронавирусом категорию людей назвал доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире телеканала «Россия 1». Видеозапись опубликована в YouTube.

По словам эксперта, наибольшую опасность коронавирусная инфекция может представлять для беременных женщин. Он подчеркнул, что детям и пожилым людям можно давать различные препараты против вируса, а для беременных трудно подобрать правильное лечение.

Специалист призвал оберегать будущих мам от инфекций, поскольку последствия заболевания отразятся на ребенке. «Нередко развивается медленная форма гриппозной инфекции, которая может привести к тяжелым осложнениям», — сказал Зуев.

Ранее Минздрав России порекомендовал пациентам, страдающим аутоиммунными заболеваниями (ревматоидный артрит, рассеянный склероз), ограничить контакты с другими людьми. Такие же меры предосторожности касаются людей, находящихся в состоянии после трансплантации органов и получающих иммуносупрессивную терапию, а также проходящих химиотерапию в связи со злокачественными новообразованиями.

Также ведомство выпускало памятку для россиян старше 60 лет. Им также рекомендовали не посещать общественные места, соблюдать гигиенические нормы, ограничить контакты и обращаться к врачам в случае недомогания.

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