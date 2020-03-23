В России мужчин назвали более уязвимыми для коронавируса

Мужчин назвали более уязвимы для коронавируса. Они заражаются в два раза чаще женщин. С таким утверждением выступили в Министерстве здравоохранения России, пишут РИА Новости.

По словам главного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико, мужчины также чаще умирают от коронавируса, чем женщины. При этом о причинах такого явления пока трудно судить, отметил врач. «Организмы мужчины и женщины отличаются и по возможности иммунного ответа на разные возбудители, на вакцины, и с возрастом тоже это меняется», — рассказал он.

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Брико добавил, что мужчины в принципе чаще умирают от пневмоний. Кроме того, как отметил главный эпидемиолог, есть данные о том, что люди со второй группой крови более уязвимы для инфекций, однако неизвестно, касается ли это коронавируса.

23 марта премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 438. За последние сутки в стране был зарегистрирован 71 новый случай заражения. Все они зафиксированы в Москве.

По словам главы правительства, введенные в связи с коронавирусом ограничительные меры позволили России выиграть важный фактор — время. Оно, отметил премьер, позволяет врачам лучше подготовиться на случай, если инфекция начнет быстро распространяться.

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