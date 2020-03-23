В Москве начали по-новому определять коронавирус

Власти изменили методику постановки диагноза коронавирус в Москве. По новым правилам, анализы для подтверждения не будут направлять в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на оперативный штаб столицы.

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Как поясняется, диагноз COVID-19 официально будет ставиться после того, как наличие заболевания покажет анализ пробы, который будет проведен в одной из федеральных или городских лабораторий, расположенных в Москве. В оперативном штабе добавили, что все люди, у которых после первой положительной пробы был обнаружен коронавирус, уже получают необходимую медицинскую помощь.

23 марта премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 438. За последние сутки в стране был зарегистрирован 71 новый случай заражения. Все они зафиксированы в Москве.

По словам главы правительства, введенные в связи с коронавирусом ограничительные меры позволили России выиграть важный фактор — время. Оно, отметил премьер, позволяет врачам лучше подготовиться на случай, если инфекция начнет быстро распространяться.

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