Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является единственным эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, включая коронавирус. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов в эфире передачи «Жить Здорово!». Видеозапись выпуска опубликована в YouTube.

По его словам, ничего другого человечеством не было не изобретено на сегодняшний день. «Вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни», — подчеркнул эпидемиолог.

Горелов рассказал, что около 20 компаний, включая российские, начали разработку вакцины. Однако проблема заключается в отсутствии лабораторных животных, которые чувствительны к коронавирусной инфекции.

В конце марта российские ученые заявили, что вакцина от коронавируса появится не ранее конца 2021 года. «Если мы можем в каких-то условиях обсуждать, конец 2021 года, это длительный процесс», — подчеркнул исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов. По его словам, из-за доклинических исследований на животных и людях производство вакцин обычно затягивается на несколько лет.

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