Доказана необходимость ношения маски при пандемии коронавируса

Ношение медицинских масок может снизить темпы распространения коронавируса. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, опубликованном в журнале Nature Medicine.

В лабораторных условиях маски значительно снижали количество частиц различных вирусов, распространяемых инфицированными пациентами. Их число было зафиксировано специальным аппаратом Gesundheit II, который имитирует человеческое дыхание и анализирует пробы воздуха. Специалисты выяснили, что необходимость ношения масок оправдана в условиях пандемии COVID-19.

В эксперименте приняли участие 246 человек с подозрением на респираторные вирусные инфекции. Исследование, проводимое специалистами Университета Гонконга, показало, что у 111 наблюдаемых количество частиц различных вирусов, обнаруженных в каплях выдыхаемого воздуха, значительно снизилось. При этом маски почти не влияли на количество выбрасываемых в атмосферу частиц риновирусов.

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Изобретатель аппарата Gesundheit II Джон Мильтон отметил, что маски не являются самым надежным средством защиты от вирусов. По его словам, улучшение вентиляции в общественных местах, установка ультрафиолетовых ламп, способных уничтожить вирусы и бактерии, более эффективны в борьбе с инфекциями.

4 апреля Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выступили с рекомендацией ношения тканевых лицевых повязок в общественных местах. Организация отметила, что маски, включая самодельные, должны носить даже люди без симптомов коронавируса. В заявлении говорится, что носители COVID-19 могут не знать о своей болезни и оставаться источниками передачи вируса. В середине марта в CDC говорили, что ношение масок обязательно лишь для людей с симптомами заболевания и тех, кто ухаживает за больными.

Ранее президент США Дональд Трамп объяснил, почему отказался носить маску во время коронавируса. Американский лидер отметил, что медицинские аксессуары необходимо беречь для врачей, также Трамп обратил внимание на добровольный характер исполнения рекомендаций.

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