В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан оценил вероятность передачи коронавируса по воздуху. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, ученые в Сингапуре сделали вывод о том, что около 6 процентов заражений происходят от бессимптомных носителей вируса. Райан не исключил, что вирус может передаваться по воздуху. «Но в данном случае мы все еще полагаем, что двигатель пандемии — это чихание или кашель, или зараженные поверхности», — отметил он.
Представитель ВОЗ также указал, что сейчас группа экспертов организации изучает все возможные материалы, чтобы оценить эффективность использования защитных масок здоровыми людьми. В то же время приоритетным остается предоставление хирургических и специальных медицинских масок для врачей и медицинских работников, добавил Райан.
Ранее официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич сообщил, что медицинские маски не гарантируют защиту и не требуются здоровым людям, а нужны только зараженным. По его словам, маску следует использовать вместе с другими мерами защиты. Он добавил, что во время ношения маски все равно не нужно касаться лица.
11 марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более одного миллиона случаев заражения, умерли более 50 тысяч человек.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения