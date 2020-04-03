Мир столкнулся с новой проблемой из-за коронавируса

Жители и власти стран по всему миру столкнулись с новой проблемой из-за коронавируса, пишет Bloomberg. Ею стал обширный неформальный сектор, который в среднем по миру достигает почти трети от глобального ВВП.
Правительства разрабатывают программы помощи наиболее пострадавшим от коронавируса отраслям и предприятиям — тем, кому пришлось закрыть производство или сократить штат сотрудников. Однако такие программы не распространяются на теневую экономику и занятых в ней людей.
Большинство из них не зарегистрированы в органах власти и потому не могут рассчитывать на помощь. При этом из-за падения спроса или объявленного в странах и регионах карантина они вынуждены сворачивать деятельность. При этом в силу ее специфики они не имеют возможности перейти на удаленную работу.
В 2015 году Международный валютный фонд оценивал размер глобальной теневой экономики в 31,9 процента от официального ВВП. В реалиях 2019 года эта доля равняется 30 триллионам долларов.
Одним из способов решения ситуации, который уже озвучили министры финансов и главы центральных банков стран-членов G20, могут стать послабления в обслуживании задолженности развивающихся стран: их государственного и корпоративного долга. Средства, которые сейчас выплачиваются кредиторам, могут быть направлены на решение текущих проблем, в том числе на ликвидацию неравенства и помощь наиболее уязвимым слоям населения.
Правительства некоторых стран предпринимают подобные усилия самостоятельно. Также интересы участников неформального сектора экономики отстаивают профильные некоммерческие организации. В ЮАР они выступают за предоставление занятым в теневой экономике грантов, которые позволили бы им перейти на режим самоизоляции без существенной потери доходов.
По состоянию на 3 апреля, в мире зафиксировано более миллиона случаев заражения коронавирусом COVID-19. 212 тысяч человек полностью выздоровели, 53 тысячи умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения