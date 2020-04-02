Российские банки попросили не требовать большой поддержки государства

В сложившейся ситуации российские банки не должны требовать от государства больших мер поддержки из-за коронавируса. Такое мнение высказала глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова приводит РИА Новости.

«Всем трудно», — констатировала она. По мнению Матвиенко, банки могли бы распрощаться с накопленным «жирком», возможно — уменьшить выплачиваемые дивиденды. Ранее в четверг, 2 апреля, в Совфеде одобрили закон о предоставлении кредитных каникул для граждан и предприятий, пострадавших от пандемии.

По прогнозам международного рейтингового агентства S&P, в этом году российские банки могут понести огромные финансовые потери. Предполагается, что их прибыль снизится как минимум вдвое по сравнению с 2019 годом. Но с проблемами кредитные организации могут справиться за счет накопленных запасов капитала, возможной поддержки государства и послаблений со стороны ЦБ, указали в агентстве.

Замедление российской экономики происходит на фоне эпидемии коронавируса в мире и снижения цен на нефть. Котировки рухнули в начале марта после выхода России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи. После этого стоимость нефти опускалась до минимумов с начала 2000-х годов. Коронавирусом в стране заражены более трех тысяч человек. Неделя до 5 апреля объявлена нерабочей по указу президента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!