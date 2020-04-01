В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости. Это касается как граждан, так и индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса, которые пострадали от вируса.
О необходимости ввести в стране кредитные каникулы ранее высказывался президент Владимир Путин. Он поручил внести поправку о сроках отсрочки по выплате кредита для физических лиц и индивидуальных предпринимателей на срок до шести месяцев. В это время не должны начисляться штрафы и пени, также нельзя требовать досрочных выплат.
По данным на 1 апреля, в России зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом; 24 человека умерли, 190 полностью вылечились. Больше всего зараженных в Москве. В столице и области введен режим самоизоляции, горожанам рекомендовали не покидать дома без особой необходимости. На улицу можно выйти, чтобы выбросить мусор, выгулять домашнее животное или сходить в магазин или аптеку.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения