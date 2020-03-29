Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о кредитных каникулах россиян. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Правительство должно подготовить поправки до 20 апреля. Президент поручил внести поправку о сроках отсрочки по выплате кредита для физических лиц и индивидуальных предпринимателей на срок до шести месяцев.
25 марта в ходе обращения к нации президент Владимир Путин пообещал россиянам отсрочку по ипотеке. Речь идет о тех заемщиках, чей доход в связи с пандемией сократился более чем на 30 процентов.
Ранее в Сбербанке заявили, что пострадавшие в связи с пандемией коронавируса россияне смогут взять кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Отсрочка выплат может быть предоставлена на срок до полугода с увеличением срока кредитования до 12 месяцев. При этом неустойки за невыполнение обязательств по кредиту будут отменены.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения