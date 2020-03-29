Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о кредитных каникулах россиян. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Правительство должно подготовить поправки до 20 апреля. Президент поручил внести поправку о сроках отсрочки по выплате кредита для физических лиц и индивидуальных предпринимателей на срок до шести месяцев.

25 марта в ходе обращения к нации президент Владимир Путин пообещал россиянам отсрочку по ипотеке. Речь идет о тех заемщиках, чей доход в связи с пандемией сократился более чем на 30 процентов.

Ранее в Сбербанке заявили, что пострадавшие в связи с пандемией коронавируса россияне смогут взять кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Отсрочка выплат может быть предоставлена на срок до полугода с увеличением срока кредитования до 12 месяцев. При этом неустойки за невыполнение обязательств по кредиту будут отменены.

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