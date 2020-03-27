Россиянам задумали субсидировать ипотеку

Минстрой совместно с регионами разработал антикризисную программу, нацеленную на поддержку строительной отрасли и сферы ЖКХ в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства

Программа предусматривает, в том числе, субсидирование процентных ставок и ипотеки, отмечается в сообщении. Кроме того, в ней перечислены такие меры, как кредитные и налоговые каникулы для застройщиков, внесение поправок в федеральные законы №44-ФЗ и №37-ФЗ («О закупках товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд» и «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»).

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Также в программе есть целый блок, посвященный поддержке жилищно-коммунального хозяйства. В этой части Минстрой задумал помогать регионам с подготовкой объектов ЖКХ к отопительному сезону, компенсировать компаниям из коммунальной сферы выпадающие доходы и поддерживать россиян, столкнувшихся с невозможностью платить за услуги в связи со сложной жизненной ситуацией.

Документ, разработанный Минстроем, направлен в Министерство экономического развития. После обсуждения правительством он будет включен во второй пакет антикризисных мер.

В прошлый раз субсидировать ипотечные ставки из бюджета пришлось в 2015 и 2016 годах. В декабре 2014-го Центробанк поднял ключевую ставку до 17 процентов, из-за этого банкам пришлось резко увеличить стоимость кредитных продуктов. Для поддержания спроса в новостройках была запущена программа субсидирования ипотеки.

Ранее в марте президент России Владимир Путин пообещал россиянам отсрочку по жилищным кредитам. Эта мера поддержки была озвучена в ходе телеобращения главы государства к гражданам 25 марта.

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