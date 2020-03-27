Россияне нашли способ спасти рублевые сбережения

Россияне с помощью ипотеки спасают свои рублевые сбережения от обесценивания. Этот способ выбирают, в частности, состоятельные граждане, говорится в материалах агентства Skolkovo Realty, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

В настоящее время около 70-80 процентов сделок на рынке элитной недвижимости Москвы проходят с привлечением кредитных средств, отмечают риелторы. «Граждане берут ипотеку с переплатой всего в 4-5 процентов годовых, так как понимают, что реальная инфляция для капитала чувствительнее, чем размер их переплаты по кредиту. Кредитный договор с банком защищает их деньги от девальвации», — поясняют эксперты.

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По их словам, в ближайшее время стоит ждать роста ипотечных ставок и ужесточения условий выдачи кредитов. «Если раньше банки давали одобрение на три-четыре месяца для того, чтобы клиент мог не спеша найти объект, то сейчас ситуация изменилась — в некоторые банках срок сократился до месяца. Это свидетельствует о том, что банки сами ждут роста ставок», — констатируют риелторы.

Ранее в марте аналитики развеяли миф о выгодности покупки квартир в условиях обесценивания рубля. По их мнению, сохранить деньги, вложив их в отечественные квадратные метры, вряд ли получится: российская недвижимость в обозримом будущем заметно подешевеет из-за значительного снижения покупательской способности.

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