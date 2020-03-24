Развеян миф о выгодности покупки квартир в условиях обесценивания рубля

Российский рубль вышел на второе место по волатильности мировых валют к доллару США, и это побудило многих россиян к приобретению недвижимости. Но в действительности это миф — сохранить деньги, вложив их в отечественные квадратные метры, вряд ли получится, говорится в материалах компании World Real Estate Fund, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, недвижимость для большинства россиян по-прежнему остается наиболее понятным и простым способом сохранения средств. Застройщики и риелторы в настоящее время настойчиво советуют покупать квартиры без промедления. Такая риторика вполне объяснима, подчеркивают в World Real Estate Fund: «Строительным компаниям нужно продавать то, что они уже построили. Все поют на свой лад, чтобы защитить бизнес».

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На отечественном рынке жилья «можно сохранить и даже заработать, но при этом доходность будет в рублях, которые сегодня стремительно обесцениваются», указывают эксперты. Они предполагают, что российская недвижимость в обозримом будущем заметно подешевеет из-за значительного снижения покупательской способности.

«По нашему мнению, поскольку кризис отразится на России болезненнее всего, то и стоимость квадратных метров будет отличаться в худшую сторону по сравнению с Европой, Америкой и Азией», — резюмируют аналитики.

Ранее в марте стало известно, что резкое обесценивание рубля повысило интерес к российскому рынку недвижимости в полтора раза. Спрос на квартиры увеличился, при этом для сохранения средств граждане выбирают преимущественно готовое жилье: количество запросов на вторичном рынке увеличилось на 44 процента, на новостройки — на 35 процентов.

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