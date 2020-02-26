Богатые россияне раскрыли места хранения своих денег

Большинство российских миллионеров предпочитают не скрывать свои иностранные счета от налоговой. Об этом говорится в совместном исследовании сервиса по продаже зарубежной недвижимости Tranio и Ernst&Young (EY).

Богатые респонденты раскрыли места хранения своих денег. Самым популярным активом для зарубежных инвестиций оказались облигации: такой позиции придерживаются 79 процентов участников опроса. Также деньги предпочитают вкладывать в недвижимость (62 процента), которую потом планируют сдавать или перепродавать. В драгоценные металлы и камни инвестируют только 13 процентов опрошенных.

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Что касается стран, где россияне предпочитают держать банковские счета, то на первом месте остается Швейцария (98 процентов), также сбережения хранят в Великобритании и на Кипре. Кроме того, исследование показало, что обеспеченные россияне стали намного реже переписывать свои активы на номиналов (37 процентов опрошенных в 2017 году против 18 процентов в 2019-м). В частности, это связано с политикой банков, которые отказываются открывать счета, если клиент не раскрывает конечного бенефициара.

Согласно данным исследования UBS Group, проведенного весной прошлого года, богатые инвесторы по всему миру держат высокую долю своих капиталов в наличных. Больше всего резервов в наличных держат инвесторы в странах Азии и Латинской Америки.

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