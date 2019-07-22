Российские миллионеры устроили бум на рынке жилья

С начала 2019 года в столице было заключено 533 сделки с элитным жильем на общую сумму в 37 миллиардов рублей. Об этом говорится в материалах компании Savills, присланных в редакцию «Ленты.ру«.

Среднемесячный темп продаж, по данным аналитиков компании, составил 89 единиц высокобюджетного жилья в месяц — это в полтора раза выше результатов аналогичного периода 2018-го. Доля продаж с ипотекой на премиальном рынке, по данным Savills, в 2019 году составляет 22 процента против 19 процентов годом ранее.

Минимальная стоимость проданного с начала года в Москве высокобюджетного объекта составила 11 миллионов рублей, максимальная — более миллиарда рублей. Средний по рынку показатель по итогам шести месяцев 2019-го — около 71 миллиона рублей за лот.

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Средняя стоимость предложения в сегменте находится на уровне 106 миллионов рублей, отмечают в Savills. Минимальная стоимость предложения на премиальном рынке на начало июля — 16 миллионов рублей, максимальная — более двух миллиардов рублей.

Ранее в компании отдельно оценили объем продаж столичных квартир самого высокого ценового сегмента — от миллиона долларов за единицу жилья. Совокупная стоимость таких квартир, реализованных с начала 2019 года, по данным Savills, составила около 76 миллиардов рублей.

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