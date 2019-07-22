Названа стоимость заграничной недвижимости российских звезд

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Дом российской певицы Ирины Аллегровой на одном из самых дорогих итальянских курортов Форте-дей-Марми обошелся артистке в 3,3 миллиона евро (232 миллиона рублей). Об этом сообщает «КП».

Площадь виллы составляет 430 квадратных метров. Отмечается, что для того, чтобы купить этот дом, Аллегровой пришлось продать квартиру в Майами.

Актер Сергей Светлаков с женой и детьми приезжает на летние каникулы в собственный дом в Латвии. За недвижимость площадью 185 квадратных метров артист заплатил 355 тысяч евро (25 миллионов рублей).

Певица Кристина Орбакайте проводит отпуск с семьей в Майами, где она купила квартиру в элитном комплексе за три миллиона долларов (188 миллионов рублей). Площадь апартаментов — 285 квадратных метров. Как отмечает издание, с балкона открывается вид на Атлантический океан. Рядом с домом Орбакайте расположены частный пляж, теннисный корт, бассейн, рестораны и множество магазинов.

Супруги Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук приобрели двухэтажную квартиру в небольшом испанском городке на побережье Коста-Брава в часе езды от Барселоны за 600 тысяч евро (42,3 миллиона рублей). Отмечается, что квартира площадью 240 квадратных метров продавалась с мебелью и отделкой в каталонском стиле.

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