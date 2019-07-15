Однокомнатную квартиру в Москве оценили в 100 миллионов рублей

В центре российской столицы выставлена на продажу «однушка» за 115 миллионов рублей. Описание объекта размещено в базе ЦИАН.

Квартира имеет нетипично большую для однокомнатных вариантов общую площадь — 95,5 квадратного метра. Она расположена в одном из элитных жилых комплексов в престижном районе Хамовники, на Трубецкой улице. Как отмечают в ЦИАН, данный лот — самое дорогое предложение однокомнатного жилья в Москве (на вторичном рынке).

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Квадратный метр «однушки» стоит более 1,2 миллиона рублей. При этом автоматический расчет на странице объекта показывает, что в среднем квартиры в доме, где расположено ультрадорогое жилье, продаются по цене 620 тысяч за «квадрат». Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Хамовниках, по информации ЦИАН, — 19,8 миллиона рублей.

Объект можно купить в ипотеку. При 20-летнем сроке кредитования, первоначальном взносе в 17,25 миллиона рублей и ставке на уровне 10,5 процента ежемесячный платеж составит почти 978 тысяч рублей.

Ранее в июле аналитики предрекли дорогим квартирам в Москве очередной виток роста цен. По итогам 2019-го премиальное жилье в столице может подорожать на 7 процентов. В период с первого квартала 2018-го по первый квартал 2019-го цена квадратного метра премиальной жилой недвижимости увеличилась в среднем на 6 процентов.

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