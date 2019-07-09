В Подмосковье нашли квартиру за 300 миллионов рублей

В поселке Заречье Одинцовского округа Подмосковья выставлена на продажу квартира за 317,9 миллиона рублей. Описание объекта размещено в базе ЦИАН.

Общая площадь роскошного жилья — 755 квадратных метров. В квартире восемь основных комнат, в том числе четыре спальни, две гостиные, столовая и кабинет. Кроме того, в ней есть шесть гардеробных, семь санузлов, игровая и винная комнаты, спортзал, домашний кинотеатр. Квартира занимает три уровня четырехэтажного жилого дома, она оборудована отдельным входом.

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Окна апартаментов выходят на все четыре стороны. В квартире выполнен эксклюзивный ремонт, покупатель получит всю установленную бытовую технику. Безопасность проживания обеспечивают ставни, датчики движения, паутина-сигнализация на окнах, видеонаблюдение с непрерывной записью.

По данным ЦИАН, лот в Заречье — самый дорогой для подмосковного рынка вторичных квартир.

Ранее стало известно, что за июнь 2019-го средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России увеличилась почти на 8 процентов, до 64,8 тысячи рублей. Это максимум с июня 2015-го, когда значение достигало 64,4 тысячи рублей. Аналитики полагают, что рост стоимости готовых квартир спровоцирован изменениями на первичном рынке недвижимости, в частности, переходом на проектное финансирование строек.

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