Квартиры россиян станут дороже

Вторичное жилье в России может в ближайшие два года прибавить в цене 10-15 процентов, говорится в материалах компании «НДВ-Супермаркет недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По мнению аналитиков, рост стоимости «вторички» будет спровоцирован изменениями на рынке новостроек. «У нас есть время для плавного перехода на эскроу-счета и проектное финансирование, — поясняют в «НДВ». — Однако через два — три года, когда все участники рынка будут вынуждены работать по новой схеме, себестоимость строительства вырастет, и девелоперы поднимут цены». В результате часть покупателей перейдут на рынок вторичного жилья, полагают эксперты. Увеличение спроса на бывшие в употреблении квартиры повлечет за собой рост цен.

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«К тому же, в ближайшие два года ипотечные ставки, вполне вероятно, понизятся до обещанных 8-9 процентов, что также станет стимулом для перехода некоторых покупателей на вторичный рынок», — указывается в предоставленных материалах.

В июле 2019-го, по данным «НДВ», средняя стоимость квадратного метра «вторички» в Москве составляет 235 тысяч рублей.

С 1 июля российским застройщикам фактически запретили привлекать средства дольщиков для финансирования проектов (исключения делаются для новостроек на высокой стадии готовности). Деньги покупателей жилья отныне будут храниться на эскроу-счетах, которые недоступны для компаний до ввода дома в эксплуатацию. Предполагается, что организации будут пользоваться банковскими кредитами на начальных этапах строительства.

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