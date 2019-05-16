В Москве заметили бум продаж вторичного жилья

Управление Росреестра по Москве в апреле 2019-го зарегистрировало более 14,8 тысячи переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Таким образом, число сделок с вторичной недвижимостью в прошлом месяце на 13 процентов превысило мартовский показатель — тогда было зарегистрировано 13,1 тысячи переходов прав.

С января по апрель 2019-го число сделок на вторичном рынке жилья Москвы увеличилось в полтора раза (+51 процент), отмечают в Росреестре. Похожая динамика наблюдалась и в прошлом году — тогда за первые четыре месяца рост составил также около 50 процентов.

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«Если от месяца к месяцу активность москвичей вполне сопоставима с прошлым годом, то вот в годовом выражении показатели на рынке вторичного жилья значительно разнятся, — подчеркивают аналитики ведомства. — Так, в 2017 году за аналогичный период было зарегистрировано чуть более 34 тысяч прав, через год их число увеличилось на 26 процентов. На данный момент с января по апрель в государственный реестр внесено более 50 тысяч записей о переходе прав по договорам купли-продажи. За последние пять лет это абсолютный рекорд. Единственный раз подобное количество по сделкам — 58 тысяч — было зафиксировано в 2014 году».

Ранее, в апреле 2019-го, сообщалось, что около половины продавцов вторичного жилья в Москве явно переоценивают свое недвижимое имущество.

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