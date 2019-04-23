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Жилье в России стало продаваться вдвое быстрее

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Квартиры в 76 крупнейших городах России весной 2019-го продаются быстрее, чем год назад: в среднем за 31 день против 86-ти в начале 2018-го. Об этом говорится в материалах портала Domofond, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Сроки экспозиции объектов на вторичном рынке недвижимости уменьшились из-за роста активности покупателей, поясняют аналитики. «График сокращения экспозиции отражает основные процессы на рынке жилья в стране: продажи ускорились в мае (2018 года — прим. «Ленты.ру»), и мы видим, что покупатели и сейчас принимают решения о сделках очень быстро», — отмечают в Domofond.

По данным экспертов, меньше всего времени — 15 дней — занимает продажа жилья во Владикавказе. В Чите и Нижнем Тагиле квартиры «висят» в базах в среднем по 25 дней, в Кургане, Калуге, Балашихе и Калининграде — по 30. Реализация объектов в Омске и Кемерово происходит за 29 дней.

В список городов с самыми большими сроками экспозиции квартир попали: Подольск (35 дней), Грозный (33 дня), Химки, Волгоград, Иваново, Рязань, Саратов, Тюмень, Архангельск и Брянск (во всех сделки заключаются в среднем за 31 день).

Ранее в апреле сообщалось, что по итогам первого квартала 2019-го вторичное жилье подорожало в 65-ти из 69 городов России с населением свыше 300 тысяч человек. Средняя стоимость «квадрата» неновой недвижимости в крупных муниципалитетах к концу марта достигла 59 тысяч рублей, подсчитали аналитики. Средняя цена квартиры составила 3,4 миллиона рублей.

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