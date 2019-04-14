В большинстве регионов России заметили рост цен на жилье

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России за январь-март 2019-го выросла на три процента. Об этом свидетельствуют материалы портала Domofond, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Если в конце 2018-го цена «квадрата» составляла 62,3 тысячи рублей, то к апрелю текущего года достигла 64,2 тысячи рублей. За квартал недвижимость подорожала в 80 регионах страны из 83-х, где проводилось исследование. Лидерами по росту стоимости «вторички» стали Татарстан, где квадратный метр прибавил в цене семь процентов, Ставропольский край (вырос на 6 процентов) и Сахалинская область (также 6 процентов). В Санкт-Петербурге цены выросли на пять процентов, а в Москве — на три.

Материалы по теме «Миф о дорогой ипотеке делает ее недоступной» Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР

В трех регионах зафиксировано снижение цен на вторичную жилую недвижимость. Это Республика Ингушетия, где стоимость квадратного метра упала на два процента; Ненецкий округ (снизилась на один процент) и Еврейская автономная область (на 0,4 процента).

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2019-го доля россиян, считающих, что цены на жилье в стране в ближайшие три месяца вырастут, уменьшилась с 52 до 45 процентов. Снижения стоимости квадратных метров во втором квартале ожидают 14 процентов граждан.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru