Москвичка захотела жить в центре и лишилась миллионов рублей

В Москве задержали 49-летнюю местную жительницу, которая обманом присвоила деньги за квартиру, представившись агентом по продаже недвижимости. Об этом сообщается на сайте УВД Москвы по Юго-Восточному административному округу.

Предприимчивая москвичка разместила в интернете объявление о продаже квартиры на Фрунзенской набережной по цене в пять миллионов рублей [существенно ниже рыночной стоимости — прим. «Ленты.ру»].

Квартирой заинтересовалась жительница московского района Выхино-Жулебино. Позвонив по указанному в объявлении телефону, она договорилась о сделке, на которой интересы продавца якобы представляла риелтор.

Покупательница убедилась в наличии у женщины, которая представилась как действующий от лица владельцев жилья агент, документов на ведение риелторской деятельности. Стороны подписали договор купли-продажи, после чего покупательница передала второй стороне пять миллионов рублей.

Как говорится в сообщении столичной полиции, после этого лже-риелтор перестала выходить на связь. Женщина обратилась в полицию, но расследование показало, что квартира, за которую были переданы деньги, на продажу не выставлялась.

В ходе разбирательств была задержана 49-летняя москвичка, ранее уже судимая за мошенничество. Полицейские выяснили, что она не является риелтором, а документы, по которым она действовала, поддельные. «[Полученными за продажу чужой квартиры] денежными средствами подозреваемая распорядилась по своему усмотрению», — отмечается в сообщении УВД.

Подозреваемая заключена под стражу, возбуждено дело по статье о мошенничестве.

Хамовники — один из самых дорогих районов Москвы, который активно застраивается элитной недвижимостью. Стоимость одного квадратного метра вторичного жилья в районе, по статистике аналитиков «Мир Квартир», находится на уровне 484 тысяч рублей.

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