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Ставший бомжом Шура решил побороться за жилье

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Александр Медведев

Певец Шура (Александр Медведев) подал иск в Черемушкинский суд Москвы против нового владельца своей квартиры, который якобы обманом присвоил недвижимость 15 лет назад. Такая информация содержится в материалах, подготовленных пресс-службой артиста (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Квартира, которая стала причиной иска, была куплена Шурой в 2003 году, сейчас ее рыночная стоимость оценивается в 35 миллионов рублей.

Певец заявляет, что при заключении сделки стал жертвой черных риелторов. «Мошенник вписал в контракт свое имя вместо реального покупателя квартиры, однако в тот раз никто не обратил на это внимания, — поясняют в пресс-службе артиста. — Правда открылась (...), когда неизвестные попытались проникнуть (...) в жилище, предъявив документы, согласно которым Шура не является хозяином собственной квартиры».

Медведев подал заявления в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД, однако уголовное дело пока не возбуждено.

О потере квартиры Шура заявил в сентябре 2018-го в телепередаче «Привет, Андрей». «Я столько лет прожил в своей квартире и так люблю ее. Два месяца у меня осталось на то, чтобы придумать, куда уехать. В свои 43 года я — бомж», — сказал артист. Новый владелец позволил Шуре остаться в квартире на правах арендатора, но 1 декабря, как отмечают в пресс-службе, певцу придется освободить жилплощадь.

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