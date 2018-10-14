Ставший бомжом Шура рассказал о попытке взлома квартиры

Знаменитый в 90-е годы певец Шура (Александр Медведев) сообщил о том, что занимаемая им квартира подверглась взлому. Об этом Шура написал в своем Instagram.

По словам артиста, о попытке ограбления ему сообщила соседка. «Я в шоке, — написал певец. — Просто беспредел какой-то! Люди ничего не боятся, срать им на законы, такое ощущение, что возвращаемся в 90-е. Мало того, что мне приходится арендовать свою же квартиру у "новоявленных" собственников, приходится ещё терпеть это безобразие, это моя квартира и все содержимое в ней — это моя собственность, следствие продолжается и никто не отменял договорные отношения!»

Шура добавил, что его адвокат подготовил и отправил «соответствующее заявление в правоохранительные органы».

Ранее артист потерял права на квартиру, которую купил в 2003 году за 100 тысяч долларов. Медведев переписал недвижимость на другого человека в период, когда пытался справиться с наркотической зависимостью. «Как-то во время дня рождения спускаюсь в ларек за водичкой, там стоят два молодых человека с документами на мою квартиру и говорят мне, мол, ах, извините, эту квартиру отдали за долги, и в нее переезжают новые люди, причем законно», — объяснил Шура. « В свои 43 года я — бомж», — добавил артист.

В настоящее время Медведев проживает в квартире, прав на которую лишился. Певец арендует жилье у новых собственников.

Шура стал популярным в 1990-е годы. В числе самых известных его композиций — «Отшумели летние дожди», «Твори добро», «Холодная луна» и «Ты не верь слезам».

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