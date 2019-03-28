Средний бюджет покупки квартиры в Москве достиг 25 миллионов рублей

По итогам февраля 2019 года цены на вторичное жилье в Москве увеличились на символические 0,4 процента и достигли 173,9 тысячи рублей за квадратный метр. Средний бюджет покупки квартиры в городе к началу марта составил 24,8 миллиона рублей — на процент больше, чем в январе. Об этом говорится в материалах агентства «Азбука Жилья», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Как отмечают аналитики, больше всего цены выросли в сегменте жилой недвижимости бизнес-класса — на 2,8 процента, до 46,55 миллиона рублей за квартиру в среднем. В комфорт-классе средний бюджет увеличился на 2,5 процента до 19,9 миллиона рублей, а в экономклассе — на 0,4 процента, до девяти миллионов за квартиру.

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Количество выставленных на продажу вторичных квартир в феврале увеличилось относительно января на шесть процентов, подсчитали эксперты.

«В феврале продолжился рост объема предложения вторичного рынка, который усилился с начала этого года, — подчеркивается в предоставленных материалах. — На данный момент количество квартир в продаже по сравнению с концом 2018 года выросло на 17 процентов».

Ранее в марте сообщалось, что доля «убитых» или практически непригодных для проживания квартир на вторичном рынке недвижимости Москвы суммарно составляет 26 процентов. Купить такое жилье можно со скидкой в размере от десяти до 30 процентов.

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