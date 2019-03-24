Цена жилья в Новой Москве преодолела психологический рубеж

В период с февраля 2018-го по февраль 2019-го средняя цена квадратного метра в новостройках Новой Москвы выросла на 20 тысяч рублей, с 97 тысяч до 118 тысяч рублей, перешагнув через психологическую 100-тысячную отметку. Об этом свидетельствуют материалы агентства «БЕСТ-Новострой», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Как поясняют аналитики, повышение цен на присоединенных территориях обусловлено, в том числе, неуклонным сокращением объема предложения: только за февраль 2019-го общая площадь предлагающихся к продаже новых квартир здесь снизилась на девять процентов.

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Всего в настоящее время на первичном рынке Новой Москвы насчитывается 30 проектов строительства жилья (138 корпусов), в составе которых продаются почти 7,8 тысячи квартир.

По данным «БЕСТ-Новострой», самая доступная новая квартира на присоединенных территориях стоит 1,9 миллиона рублей — столько просят за 30-метровую «однушку» в малоэтажном жилом комплексе в поселении Новофедоровское.

В конце 2018 года сообщалось об удорожании вторичного жилья в Новой Москве. По подсчетам аналитиков, к декабрю средняя стоимость ненового метра на присоединенных территориях достигла 110 тысяч рублей, увеличившись с начала 2018-го на пять процентов.

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