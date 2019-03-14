Дом
 
Последние новости
На балансе российских банков нашли огромную «дыру»
Шевчук рекомендовал живущим в США россиянам упаковать чемоданы
Двухлетний ребенок прожил пять дней в горах без еды и воды
Российского бизнесмена оштрафовали за убийство знакомого на охоте
Трамп объяснил появление двойника Мелании
Почта перестала пересылать письма заключенных к правозащитникам
Луис Суарес сделал финт без касания мяча в победном матче Лиги чемпионов
Побывавший на орбите костюм российского космонавта продадут за полмиллиона
США задумали приравнять наркокартели к террористам
Число россиян решили увеличить за счет мигрантов
Новости партнеров

Скачок цен на жилье зафиксировали в Москве

Перейти в «Мою Ленту»

По итогам февраля 2019-го средняя цена квадратного метра строящегося жилья в Москве выросла на 3,45 процента, достигнув 165,6 тысячи рублей. Об этом говорится в материалах агентства «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Средняя стоимость квартиры в новостройке (без учета элитных предложений) за тот же период увеличилась почти на три процента, до 9,7 миллиона рублей, подсчитали аналитики. Минимальная цена объекта на первичном рынке к марту составила 3,2 миллиона рублей — в такую сумму оценили 20-метровую студию в одном из строящихся комплексов в районе Кунцево.

Всего, по данным «Метриум», в феврале 2019 года на столичном рынке новостроек массового сегмента было представлено 85 жилых комплексов. Объем предложения составил около 16 тысяч квартир (0,938 миллиона квадратных метров). Больше всего строят в Юго-Восточном округе — порядка 30 процентов от общего объема нового жилья.

«Главной тенденцией февраля на первичном рынке новостроек массового сегмента стал заметный рост цен, — отмечается в предоставленных материалах. — Средний показатель увеличился за месяц на 3,5 процента, что больше даже типичной квартальной динамики, а среднемесячное изменение за последние два года составляло 0,5 процента. Относительно февраля 2018 года рост достиг 10,5 процента».

Риелторы утверждают, что рост цен пока не отразился негативно на объеме спроса. В феврале в старых границах Москвы было зарегистрировано почти в 1,5 раза больше сделок с новым жильем, чем в аналогичном периоде 2018-го.

Ранее были названы районы столицы с самым дешевым вторичным жильем. Рейтинг возглавило поселение Роговское на присоединенных территориях — там квадратный метр жилой недвижимости в среднем стоит 73,3 тысячи рублей, квартира — четыре миллиона рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Москве подорожали новостройки
Жилье в Подмосковье резко подорожало
Старое жилье в Москве оказалось на четверть дороже нового
Цены на жилье в России пошли вверх
Другие материалы рубрики
Дом00:05Сегодня

Золотые кирпичи

Что стало с первыми в России элитными домами для новых русских
21:1613 марта

Названа главная угроза жилью россиян

11:1113 марта

Эксперты предупредили о растущих рисках по ипотеке

21:5012 марта

Жилье в Крыму подорожало в 2,5 раза

Дом00:0511 марта

«Мама льет ему в уши, а он все слушает»

Родители решили помочь молодой паре с жильем. Это решение изменило всем жизнь
22:2911 марта

Под Москвой нашли жилье за 120 тысяч долларов в месяц

19:1813 марта

Названы города России с самой выгодной ипотекой

08:0712 марта

В Москве рухнул спрос на съемное жилье

Дом00:03 2 марта

Колхозный панк

Дом старого солдата хотели уничтожить. Он начал рисовать, спас свою деревню и прославился
13:3611 марта

Назван комфортный для обслуживания ипотеки заработок

16:2813 марта

Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры Москвы

10:0713 марта

Москву окружат плавучими поселками

Россия
«Спасаясь от побоев, выпрыгивала ночью из окна»
Эти россиянки давно выросли. Но они до сих пор помнят боль, которую им причинила мать
Никита верит, что его сердце будет таким же здоровым, как у других детей«Сердце не может лопнуть, его обязательно вылечат»
Семилетнего Никиту спасет срочная операция, но нужна ваша помощь
«Танцевала даже перед якудза»
 
Кадыров рассказал о ненависти США к его лошадям
Избивший учительницу депутат объяснился
«Феминистками не рождаются»
Краткий гид по современному феминизму в России
Коммунисты из Новосибирска добились установки бюста Сталина
Все материалы
Мир
Роберт Дерст«Поубивал их всех, вот и все»
Американского миллиардера обвиняют в загадочных убийствах. Их пытаются раскрыть уже 18 лет
Трамп объяснил появление двойника Мелании
США задумали приравнять наркокартели к террористам
Наркобарон собрался засудить бывшего президента Мексики
В Китае заговорили о закрытии лагерей для мусульман
Дети социализма
Венесуэла отобрала у них еду и надежду на счастье. Теперь они выживают на улицах
Владимир Путин и Синдзо Абэ«Отдадите Курилы — получите изоляцию»
Россия хочет поучаствовать в разделе Азии. Но конкуренция с Японией и Китаем будет жесткой
Все материалы
Бывший СССР
A member of the Ukrainian Armed Forces is seen at his position on the front line in Donetsk Region, Ukraine February 4, 2019. Picture taken February 4, 2019. REUTERS/Oleksandr Klymenko - RC1D90D3F6C0«Это не война, а мясорубка»
Минные поля, обстрелы и суициды. Репортаж из забытых украинских деревень на линии фронта
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Эльфы против троллей
Прибалтику атакуют кремлевские боты. Их сдерживают «стражи» и украинские легионеры
В Киеве предупредили о несущем хаос и агрессию Саакашвили
На Украине рассказали о «космических» потерях армии
Россия исключила вариант нападения на Белоруссию
Порошенко задумал испытать новые ракеты рядом с Россией
Все материалы
Экономика
Здоровое падение
Почему экономические кризисы спасают миллионы жизней, но из-за них умирает так много людей
Глава Роскачества предложил меры по регулированию госзакупок продовольствия
Корпорация МСП провела встречу с представителями малых предприятий Индии
«Россети» обеспечили Универсиаде надежную работу
Названы самые богатые российские холостяки
«Евродон» прокомментировал сделку по продаже компании
США начнут бороться с Россией по-новому
Все материалы
Силовые структуры
Сергей МагинВсе могут короли
Он вывел из России миллиарды и купил себе свободу. Посадивший его генерал теперь в тюрьме
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
«За отказ бунтовать — расправа»
Как малолетние преступники пошли на бунт в колонии ради уважения авторитетов
На московских рынках нашли майнинг-фермы
Арестованный топ-менеджер «Росгеологии» попросился к силовикам
У опубликовавшего листовки Третьего рейха блогера нашли детскую порнографию
Появились подробности смертельной перестрелки в Волгоградской области
Все материалы
Наука и техника
Не прощай их, Юра
Как «Роскосмос» уничтожает российскую космонавтику
Рогатые тоже плачут
Как переломить демону хребет мотоциклом: Devil May Cry 5
«Депортация этого народа превратилась в бойню»
Китайцы сто лет назад резали русских и американцев. Теперь об этом стараются не вспоминать
Чипсеты ГЛОНАСС произведет Индия
США испытают запрещенные ДРСМД ракеты
НАСА показало духовника «Роскосмоса»
«Роскосмос» уличили в обмане
Все материалы
Спорт
«Время пришло!»
Голос UFC — миллионер, разбогатевший на одной фразе. Его брат сделал то же самое
Норвежская ракета
В мировом биатлоне новый король. Он уничтожил Фуркада и выиграл Кубок мира
Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов
Фанат «Баварии» вставил в глаз эмблему клуба
Нурмагомедов обозначил сроки следующего боя
Фанат рассказал о нападении Макгрегора
Нурмагомедов вошел в число самых популярных атлетов мира
Все материалы
Культура
Неизвестная Германия
Этот фотограф показал миру правду о жизни немцев
«Все попробовали героин, а потом начали умирать»
Группа «Лава» о том, почему культура 90-х вернулась в Россию
Страх и порок
20 лучших книг для современных школьников
Джеймса Бонда сделают более экологичным
Сэмюэл Л. Джексон поведал о расистской брани на съемках у Квентина Тарантино
Кобзона обвинили в домогательствах
Актриса из «Игры престолов» порассуждала о «метафорическом расстегивании лифчика»
Все материалы
Интернет и СМИ
Караван в никуда
Один из лучших фотографов мира показал, как желание жить лучше стало для людей приговором
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
«Пожалейте мужчину. Дайте ему то, в чем он нуждается»
Мусульманок в России учат ублажать мужчин любой ценой. И терпеть унижения
Блогер потерял ролик на своем YouTube-канале и пошел разбираться в Google
В Facebook отреагировали на массовый сбой в работе соцсетей
Воры аккаунтов популярной соцсети атаковали пользователей iOS
Странная манера задувать свечи на торте выдала в политике «инопланетянина»
Все материалы
Ценности
Иман и Дэвид БоуиАфриканские царицы
Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
Райский сад, Хищник и прощание с Лагерфельдом
Главные события Недели моды в Париже
«Я занималась феминизмом еще до того, как это стало модно»
Ксения Собчак зарабатывает миллионы, защищает женщин и прощает долги
Россияне призовут мир экономить воду
Кейт Миддлтон надела блузку задом наперед и вышла в свет
Украинка сняла «единственную красавицу семьи Кардашьян» в купальнике
Меган Маркл смирилась с дешевыми колготками
Все материалы
Путешествия
Крутое пике
По всему миру запрещают полеты Boeing. Пассажиров ждут взлет цен и задержки рейсов
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Вода поднимется по пояс, унося в море крыс»
Боль в суставах, летучие мыши и тупики. Как на самом деле живут венецианцы
Сотрудники авиакомпании публично унизили пассажирку за слишком откровенный наряд
Неопытный пилот убил туристку и покалечил пассажиров воздушного шара
США запретили полеты Boeing 737 MAX
Boeing поддержал запрет на модель рухнувшего в Африке самолета
Все материалы
Из жизни
Арнон Родтхонг и Карнсита Родтхонг«Жених нужен немедленно»
Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
Мэри, которая ушла
Муж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
Неудачная операция превратила грудь женщины в «носки с мячами»
Студентка покрылась ожогами из-за взрыва и отказалась бросать карьеру модели
Леопард погнался за обезьяной и застрял на дереве
Дрессированная собака отучила ребенка отвлекаться на телефон
Все материалы
История самой странной Audi
Невзлетевший «крылатый металл» — почему самый инновационный хэтчбек не полюбили миллионы
Опа, Гангам-стайл!
Представительские седаны из Кореи: от лицензионных копий до люксовых суббрендов
Адский Гелик и другие способы потратить 40 миллионов
Посмотрите, во что превращают дорогие машины ведущие тюнинговые конторы
С одного взгляда
Выясняем, что произошло с седаном Hyundai Elantra после обновления
Audi покажет в Шанхае дизайн будущих электрокаров
Роторный двигатель стал частью новой гибридной установки Mazda
В 2019 году концерн Volkswagen представит 90 новинок
Все материалы
Дом
Золотые кирпичи
Что стало с первыми в России элитными домами для новых русских
«Мама льет ему в уши, а он все слушает»
Родители решили помочь молодой паре с жильем. Это решение изменило всем жизнь
Не лишние, а запасные
Зачем Илон Маск и российские олигархи берут ипотеку
Названа главная угроза жилью россиян
Скачок цен на жилье зафиксировали в Москве
Жилье в Крыму подорожало в 2,5 раза
Названы города России с самой выгодной ипотекой
Все материалы