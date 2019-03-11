В Москве подорожали новостройки

За февраль 2019 года цены на первичное жилье эконом-класса в Москве выросли на 8 процентов, до 122,1 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом говорится в исследовании аналитиков «Бест-Новострой» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Относительно февраля 2018-го цены на эконом-класс выросли на 9,2 процента, уточняется в исследовании. В комфорт-классе средняя стоимость первичного метра в феврале составила 165,5 тысячи рублей, что на 2 процента больше, чем в январе 2019-го. Динамика к февралю 2018 года достигла 8,2 процента.

Больше всего квартир в новостройках эконом- и комфорт-класса к началу марта 2019-го было выставлено на продажу в Юго-восточном, Южном и Северном округах столицы: 28, 17 и 15 процентов всего первичного предложения в массовом сегменте. Значительной оказалась и доля ЗАО: на территории этого округа сосредоточено 14 процентов столичных новостроек эконом- и комфорт-класса.

В целом, как подсчитали в «Бест-Новострой», по итогам февраля 2019 года в продаже находилось 94 новостройки массового сегмента. Общее предложение квартир в этих ЖК составило 16,7 тысячи лотов.

Ранее о росте цен на новостройки Московской области сообщили представители Ассоциации застройщиков региона. По их данным, средняя стоимость метра в областных ЖК выросла с сентября 2018-го по февраль 2019-го на 13,4 процента, до 81,3 тысячи рублей. Средний бюджет покупки квартиры на первичном рынке региона оказался в пределах от 2 до 3,7 миллиона рублей.

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