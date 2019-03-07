Названы лучшие города России для заработка на жилье

Лучшими городами России для инвестиций в недвижимость оказались Уфа, Сочи и Новосибирск, следует из материалов компании «Талан» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Доходность от вложений в недвижимость Уфы составляет 20 процентов годовых. Это максимальный в стране показатель, отмечается в исследовании динамики цен на новостройки в 25 крупнейших городах России за период с января 2016 по декабрь 2018 года, проведенном компанией.

Второе и третье места заняли Сочи и Новосибирск, инвестиции в местное жилье принесут 19 и 18 процентов годовых соответственно.

В среднем, годовая доходность от вложений в жилье в одном из крупных российских городов, по данным аналитиков компании, находится на уровне 12 процентов годовых. Это в полтора раза превышает прибыль от банковских вкладов, говорится в исследовании «Талана».

Показатели Москвы и Санкт-Петербурга находятся на уровне 11,3 и 11,9 процентов. Наименьшая доходность зафиксирована в Красноярске и Ростове-на-Дону — соответственно, 4 и 5 процентов годовых.

Согласно опубликованным в конце февраля 2019-го данным аналитиков компании ЦИАН, за 12 месяцев жилье в российских городах-миллионниках выросло в цене на 6 процентов. Лидерами по темпам роста оказались Казань, Новосибирск и Красноярск — с показателями в 19, 16 и 10 процентов.

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