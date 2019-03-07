Россиянам помогут накопить на ипотеку

В Госдуме разработали законопроект о стимулировании россиян к накоплению первоначального взноса по ипотеке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Документ предполагает введение механизма жилищных сбережений, благодаря которому граждане, собравшие необходимую стартовую сумму, смогут легко получить кредит на покупку недвижимости. Банки, где планируется открываться специальные накопительные вклады, будут обязаны выплачивать клиентам проценты по таким депозитам. После определенного договором срока они же будут выдавать держателям вкладов ипотеку.

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По данным агентства, в договоре планируется прописывать сумму сбережений, при достижении которой клиент может оформить ипотеку, сумму самого жилищного кредита, срок сбережений, размер ставки вклада.

Предполагается, что минимальный срок ипотечного депозита составит один год. При этом первоначальный взнос по ипотеке нельзя будет накапливать одновременно в нескольких банках — в этом принципиальное отличие жилищно-накопительного вклада от обычного банковского.

Как сообщил Анатолий Аксаков РИА Новости, законопроект уже внесен на рассмотрение правительства.

В середине января аналитики одного из ипотечных агентств заявили, что около 60 процентов российских семей нуждаются в улучшении жилищных условий, но только 7 процентов могут себе это позволить, причем в большинстве случаев — не на собственные средства, а в кредит. В 2018 году, по данным экспертов, взяли ипотеку 62 процента улучшивших жилищные условия россиян.

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