Россиянам пообещали дешевую ипотеку в 2020 году

До конца 2019-го процентные ставки по ипотеке в России вряд ли уменьшатся до восьми процентов годовых, но могут достичь такого уровня уже в следующем 2020-м, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не уверен, что ставки будут на уровне восьми процентов на конец этого года, но наш Центральный банк пытается контролировать эту ситуацию. Я думаю, что в следующем году мы увидим ставки по ипотеке в восемь процентов», — цитирует банкира агентство.

Сбербанк устанавливает ставки в соответствии с рыночными трендами, отметил Греф, выразив надежду на то, что жилищные кредиты начнут дешеветь во второй половине текущего года.

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27 февраля на сайте Кремля был опубликован перечень поручений, подготовленных по итогам послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. В одном из них говорилось о необходимости сокращения средней ставки по ипотечным кредитам до восьми процентов годовых и ниже. Отчитаться о предпринятых для этого действиях Центробанк и правительство должны до 15 января 2020 года.

Проведенный в феврале опрос показал, что 64 процента потенциальных ипотечных заемщиков откажутся от идеи приобретения жилья в кредит при росте ставки до 11 процентов и выше.

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