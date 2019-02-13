Льготную ипотеку пообещали сделать бессрочной

Льготная шестипроцентная ставка по ипотеке для семей с двумя и более детьми в будущем будет устанавливаться на весь период кредитования. Соответствующие изменения готовит российское правительство, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра труда и соцзащиты Максима Топилина.

Как отметил чиновник в ходе проходящего в Сочи форума «Здоровое общество», в настоящее время льготная ипотека по ставке шесть процентов годовых предоставляется максимум на восемь лет при рождении второго и третьего ребенка. Этот временной порог планируется снять, то есть льгота будет действовать в течение всего срока кредитования.

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Ответственный исполнитель соответствующего законопроекта — Минфин, уточнил Топилин.

Программа льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми действует в России с начала 2018 года. В середине января 2019-го вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что российское правительство одобрило новые меры ипотечной поддержки семей, не уточнив, когда именно они вступят в силу.

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