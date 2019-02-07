Москве пообещали ипотечный провал

В 2019 году платежеспособный спрос на квартиры в новостройках Московского региона снизится на 15 процентов, а объем выдачи ипотеки гражданам — на 27 процентов. Такой прогноз озвучил директор по маркетингу девелоперской группы «А101» Дмитрий Цветов в ходе выступления на V Российском ипотечном конгрессе в Москве.

Как отметил эксперт, в 2018-м объем продаж нового жилья в столичном регионе вырос на 21 процент по сравнению с показателем за 2017-й, при этом доля покупок по ипотеке увеличилась на 35 процентов, тогда как сделок без привлечения кредитных средства стало больше лишь на восемь процентов.

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«Во многом это обусловлено ростом доступности жилья для населения за счет развития рынка ипотечного кредитования, — заявил Цветов. — Однако на начало 2019 года ставки вернулись к среднему значению примерно в 10,5 процента, то есть на уровень 2017 года, что дает основания ожидать пропорционального отката спроса».

По мнению эксперта, сокращение объемов выдачи ипотеки негативно скажется не только на объемах строительства и рынке доступного жилья, но и на динамике развития банковского бизнеса.

В середине января 2019-го стало известно, что российское правительство одобрило новые меры ипотечной поддержки семей. Было согласовано, в том числе, увеличение периода действия льготной процентной ставки по семейным жилищным кредитам — займам, оформляемым супругами с двумя и более детьми. Предусмотрено также установление льготной процентной ставки на весь период кредитования.

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