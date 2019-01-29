Россиянам пообещали годовой отдых от ипотеки

В Центробанке предлагают предоставлять ипотечные каникулы россиянам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в том числе потерявшим работу. Детали инициативы РИА Новости раскрыл первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов.

Совокупная продолжительность периода, в рамках которого заемщик будет освобожден от необходимости выплачивать один кредит, может составить 12 месяцев, отметил Швецов. При этом каждый отдельно взятый «отдых» не может длиться более шести месяцев.

Таким образом, брать каникулы по одному кредиту можно будет неоднократно. При этом в Центробанке предполагают, что в период кредитного отпуска заемщики смогут сами решать, приостанавливать ли выплаты полностью или лишь снижать их размеры.

Массовый уход заемщиков на каникулы не приведет к возникновению проблем с ликвидностью у банков, подчеркнул Швецов. «У нас достаточно большое количество граждан предпочитают платить быстрее, чем предусмотрено графиком», — пояснил зампред Центробанка. Введение механизма ипотечных каникул может привести к снижению ставок, а также сделает жилищные кредиты более доступными для россиян, добавил он.

Осенью 2018-го количество ипотечных кредитов в России, платежи по которым не вносились 90 дней и более, находилось на исторически низком уровне. Доля «плохой» ипотеки в прошлом октябре составила 1,9 процента. Еще два года назад этот показатель равнялся примерно трем процентам, в 2010 году — семи процентам.

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