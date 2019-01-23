Снижение ипотечных ставок признали невозможным

Потенциал снижения ставок по ипотеке в России исчерпан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева в Госдуме.
«Снижение ставок за два года с уровня 12 до 9,5 процента [годовых] было самым масштабным за всю историю. С учетом ситуации на финансовом рынке, потенциал снижения ставок в краткосрочной перспективе исчерпан», — сказал Якушев.
Министр отметил также, что ипотека останется основным инструментом покупки жилья в стране.
Ранее 23 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе о возможном снижении ипотечных ставок уже к концу 2019 года заявил глава Сбербанка Герман Греф. «По моим личным ощущениям, инфляция во второй половине года должна стабилизироваться уже», — сказал Греф, уточнив, что в обозримой перспективе Сбербанк не намерен снижать ставки по жилищным кредитам.
2018 год оказался периодом максимальной ипотечной активности россиян за всю историю рынка. Это было связано с постепенным снижением ставок по ипотеке, которое продолжалось вплоть до осени. После подъема ключевой ставки ЦБ России банковские ипотечные ставки вновь начали расти. С начала 2019 года об очередном повышении уже заявили Сбербанк и другие крупные игроки рынка.