Снижение ипотечных ставок признали невозможным

Потенциал снижения ставок по ипотеке в России исчерпан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева в Госдуме.

«Снижение ставок за два года с уровня 12 до 9,5 процента [годовых] было самым масштабным за всю историю. С учетом ситуации на финансовом рынке, потенциал снижения ставок в краткосрочной перспективе исчерпан», — сказал Якушев.

Министр отметил также, что ипотека останется основным инструментом покупки жилья в стране.

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Ранее 23 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе о возможном снижении ипотечных ставок уже к концу 2019 года заявил глава Сбербанка Герман Греф. «По моим личным ощущениям, инфляция во второй половине года должна стабилизироваться уже», — сказал Греф, уточнив, что в обозримой перспективе Сбербанк не намерен снижать ставки по жилищным кредитам.

2018 год оказался периодом максимальной ипотечной активности россиян за всю историю рынка. Это было связано с постепенным снижением ставок по ипотеке, которое продолжалось вплоть до осени. После подъема ключевой ставки ЦБ России банковские ипотечные ставки вновь начали расти. С начала 2019 года об очередном повышении уже заявили Сбербанк и другие крупные игроки рынка.

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