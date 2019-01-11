Крупнейшие банки начали повышать ставки ипотеки

Крупнейшие госбанки России начали повышать ставку по ипотечным кредитам в новом году. Сильнее всего вырастут ставки по ипотеке с низким первоначальным взносом. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на представителей крупнейших банков.

Повышение ипотечной ставки в Сбербанке произойдет с 14 января 2019 года. Рост составит один процентный пункт (п.п.). Коснется это как новостроек, так и готового жилья. Прошлое повышение ставок было в октябре 2018 года: тогда оно составило 0,4-0,6 п.п. В данный момент базовая ставка для новостроек составляет 9,5 процента годовых, а для готового жилья — 9,7-10,1 процента.

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Ипотечные ставки ВТБ повысились с 1 января 2019 года на 0,6 п.п. На сегодняшний день при выплате ипотеки на новостройки или готового жилья стандартные ставки начинаются с 10,1 процента годовых. Россельхозбанк также уже повысил ставки по ипотеке.

«Безусловно, на повышение ипотечных ставок сейчас влияет увеличение ключевой ставки и новые правила резервирования от ЦБ», — заявил гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. Однако рост ставок крупнейшими госбанками может стать сигналом и для других банков России, считает он.

В декабре прошлого года ЦБ повысил ключевую ставку до 7,75 процента годовых. В связи с повышенным спросом на ипотеку и жесткими требованиями ЦБ для коммерческих банков и их клиентов они были вынуждены повысить ставку для ипотечных кредитов.

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