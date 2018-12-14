Банк России повысил ключевую ставку

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 7,75 процента годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Регулятор повышает ставку уже второй раз за год. Повышение ставки в декабре «носит упреждающий характер» и направлено на ограничение рисков от роста инфляции в краткосрочной перспективе, вызванного в том числе ростом цен и предстоящего повышения налога на добавленную стоимость (НДС) до 20 процентов.

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«Повышение ключевой ставки позволит предотвратить устойчивое закрепление инфляции на уровне, существенно превышающем цель Банка России», — говорится в релизе регулятора, который прогнозирует, что инфляция по итогам 2018 года будет находиться на уровне 4 процентов.

«Продолжается подстройка цен к произошедшему с начала года ослаблению рубля. На темпах роста потребительских цен уже начинает сказываться предстоящее с 1 января 2019 года повышение НДС», — говорится в сообщении регулятора.

Многие аналитики полагали, что ЦБ не будет повышать ставку, так как веских причин на то нет, однако регулятор принял решение «нанести упреждающий удар». Следующее заседание регулятора пройдет 8 февраля 2019 года. На прошлом заседании совета директоров Банка России, которое прошло 14 сентября, регулятор так же поднял ставку на 0,25 процентных пункта.

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