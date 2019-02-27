Путин поручил снизить ставку по ипотеке до восьми процентов

Президент Владимир Путин поручил правительству и Центробанку принять меры для уменьшения средней ставки по ипотечным кредитам до восьми процентов годовых и ниже. Это следует из перечня поручений, подготовленных по итогам послания главы государства Федеральному собранию. Документ опубликован на сайте Кремля.

Отчитаться о действиях, предпринятых для снижения ипотечной ставки, исполнители должны до 15 января 2020 года.

Кроме того, в срок до 1 июля 2019-го Центробанку и правительству поручено внести в законодательство поправки об ипотечных каникулах — механизме, позволяющем гражданам брать паузу в обслуживании кредита на жилье в том случае, если они оказываются в тяжелой финансовой ситуации.

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Путин также распорядился о внесении в законодательство изменений, предусматривающих субсидирование ипотечной ставки семьям с двумя и более детьми на весь срок кредитования. Поправки должны быть разработаны до 10 апреля текущего года. Субсидировать ставку будут, как и прежде, до шести процентов годовых.

Ответственными за исполнение поручений назначены премьер Дмитрий Медведев и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

Ранее в феврале сообщалось, что Совет Федерации планирует до начала марта 2019-го внести на рассмотрение Госдумы поправки в законодательство, предусматривающие возможность предоставления россиянам ипотечных каникул. Законопроект может быть принят парламентом в весеннюю сессию и тогда же вступит в силу.

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