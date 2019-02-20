Путин предложил сделать льготную ипотеку бессрочной

Льготная процентная ставка по ипотеке для семей с двумя и более детьми в будущем будет устанавливаться на весь период кредитования. С соответствующим предложением выступил президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Трансляция выступления ведется на сайте Первого канала.

Правительству и Центробанку нужно следовать курсу на снижение ставки по ипотеке, подчеркнул президент. «Напомню, ставка для многодетных по льготной ипотеке составляет шесть процентов, все остальное субсидирует государство. Но воспользовались этим всего четыре процента семей, потому что ставка субсидируется только три или пять лет. Предлагаю установить льготу на весь срок кредита», — заявил Путин.

Кроме того, он предложил еще одну меру ипотечной поддержки семей, где рождается третий и последующий ребенок: погашать им по 450 тысяч рублей из суммы займа по ипотеке за счет средств федерального бюджета. «Предлагаю ввести эту меру задним числом, с 1 января 2019 года», — уточнил президент.

Программа льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми действует в России с начала 2018 года. В середине января 2019-го вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что российское правительство одобрило новые меры ипотечной поддержки семей, не уточнив, когда именно они вступят в силу.