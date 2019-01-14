Шансы россиян на улучшение жилищных условий снизились

Около 60 процентов российских семей нуждается в улучшении жилищных условий, но только 7 процентов могут себе это позволить, причем в большинстве случаев — не на собственные средства, а в кредит. Об этом свидетельствуют данные ипотечного агентства «Мир» (есть в редакции «Ленты.ру»).

В 2018 году, по данным аналитиков компании, взяли ипотеку 62 процента улучшающих жилищные условия россиян, но в 2019-м из-за роста ставок жилищные кредиты перестанут быть доступными.

«По нашим прогнозам, в 2019 году средняя ставка по ипотеке вырастет до 11-11,5 процента, — отметил Павел Тимошенко, генеральный директор агентства. — Кроме того, с 1 января введено повышение норм резервирования кредитов с первоначальным взносом ниже 20 процентов. Такие кредиты считаются слишком рискованными в текущих экономических реалиях, что в свою очередь влечет увеличение ставок и повышение минимального первоначального взноса по ипотечным кредитам — все это сделает ипотеку и приобретение недвижимости менее доступными для российских семей».

В декабре 2018-го Центробанк повысил ключевую ставку до 7,75 процента годовых. После этого о повышении ставок по ипотечным кредитам уже заявили крупные игроки рынка, в том числе ВТБ и Сбербанк.

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