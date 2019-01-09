Сбежавшие в Камбоджу из-за ипотеки россияне найдены мертвыми

Двое туристов из Санкт-Петербурга скончались в Камбодже. Об этом заведующий консульским отделом Посольства Российской Федерации в Камбодже Евгений Заболотный сообщил региональному изданию «78.ru».

Тела 53-летнего Виктора Харламова и 58-летней Лилии Поспеловой были найдены 4 января в съемной квартире в городе Сиануквиль. Представители консульства назвали причиной смерти инфаркт миокарда, однако прежде друзья и родственники пары оглашали другие версии.

Знакомая Поспеловой предположила, что они умерли от аптечного спирта, а отцу Харламова 2 января пришло сообщение от сына с текстом: «Лиля ушла. Я сижу около нее. Полицию еще не вызывал. Следующим буду я».

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По словам брата Поспеловой Константина Лопатина, несколько лет назад после кризиса супруги обанкротились: им стало нечем выплачивать ипотеку, и их начали запугивать коллекторы. Они уехали в Камбоджу в марте 2018 года, взяв билет в один конец. В день смерти Харламов сообщил отцу, что у них кончились деньги.

В декабре российский турист скончался в международном аэропорту Даболим (Dabolim) в индийском штате Гоа после того, как пожаловался на боли в области груди. Сотрудники правоохранительных органов предположили, что причиной смерти стал 36-летнего Антона Кузнецова стал сердечный приступ. По данным полиции Даболим, турист с женой прибыли на Гоа 4 декабря чартерным рейсом и расположились в городе Канакона.

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