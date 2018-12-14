Россиянин в Индии почувствовал боль в груди и умер

Россиянин умер в международном аэропорту Даболим (Dabolim) в индийском штате Гоа после того, как пожаловался на боли в области груди. Об этом сообщает The Times of India.
36-летний Антон Кузнецов из России умер в четверг, 13 декабря, как предполагается, от сердечного приступа. По данным полиции Даболим, турист с женой прибыли на Гоа 4 декабря чартерным рейсом и расположились в городе Канакона.
Во время ожидания обратного рейса в индийском аэропорту россиянин пожаловался на боли, после чего был немедленно доставлен в частную больницу города Чикалим (Chicalim). Врачи сообщили, что туриста привезли в больницу уже мертвым.
На данный момент выясняется официальная причина смерти туриста.
В октябре 2018 года туристка из России умерла в больнице города Мапуса, Индия, в результате сердечного приступа. 35-летняя россиянка приехала на Гоа с мужем, в компании пятерых друзей. Спустя пару недель отдыха она пожаловалась на плохое самочувствие, после чего женщину доставили в госпиталь.