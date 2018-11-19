Названы самые опасные для туристов страны

Крупнейшая в мире медицинская и туристическая компания International SOS опубликовала карту Travel Risk Map 2019, которая показывает, какие страны признаны самыми опасными для туристов.

Самыми опасными для посещения компания посчитала Афганистан, Сирию, Ирак, Ливию, Нигер, ЦАР, Венесуэлу, Северную Корею, Сомали, Эритрею, Йемен, Гаити и Буркина-Фасо. Эти государства отмечены ярко-красным цветом на карте.

Россию, Китай, Казахстан, Индию и некоторые другие страны Азии и Южной Америки выделили в группу государств с быстро развивающейся переменчивой опасностью.

Самыми безопасными оказались многие европейские и северные страны, например, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия. Они закрашены зеленым цветом.

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Страховая компания ERV составила рейтинг стран, в которых россияне чаще всего обращались за медицинской помощью в первом полугодии 2018-го. Лидирующую позицию по количеству страховых претензий заняло самое популярное среди российских туристов направление — Турция. Здесь за медицинской помощью обращалась почти половина отдыхающих (46 процентов).

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