Составлен рейтинг самых опасных для здоровья россиян стран

Страховая компания ERV составила рейтинг стран, в которых россияне чаще всего обращались за медицинской помощью в первом полугодии 2018 года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Лидирующую позицию по количеству страховых претензий заняло самое популярное среди российских туристов направление — Турция. Здесь за медицинской помощью обращалась почти половина отдыхающих (46 процентов). Далее последовали Вьетнам, Таиланд, Доминиканская Республика и Тунис. Также в 10-ку вошли Индия, Испания, Кипр и Арабские Эмираты.

Самыми распространенными причинами обращения в страховую компанию были простуда и вирусные заболевания — 40 процентов от общего количества претензий. На втором месте оказались травмы и отравления — 20 процентов. А на последнем — инфаркты (5 процентов).

Также компания ERV назвала стоимость самого дорогостоящего страхового случая за указанный период. Он произошел зимой 2018 года с супружеской парой в Таиланде. Итоговая сумма возмещения медицинских и транспортных расходов составила более четырех миллионов рублей.

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В июне британская страховая компания Endsleigh составила рейтинг из 10 самых опасных стран для путешествий. Эксперты выяснили, что наиболее рискованное для туристических поездок место — это Таиланд. Почти четверть страховых претензий (23 процента) за 2017 год было составлено именно там.

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