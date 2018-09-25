Перечислены главные опасности российских курортов

Сервис бронирования жилья Tvil.ru провел исследование и выяснил, какие опасности ожидают туристов на российских курортах. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным опроса, проведенного в социальных сетях, больше всего туристы в России опасаются съесть несвежую еду. За это проголосовало 54 процента опрошенных. Следующим страхом стали навязчивые продавцы — 21 процент голосов. Далее следуют опасения наступить на осколки стекла или электропровода (13 процентов).

А меньше всего туристы на российских курортах боятся карманников и медуз. За эти опасности отдали свои голоса по шесть процентов опрошенных.

Ранее онлайн-сервис Tvil.ru опросил в социальных сетях туристов и жителей курортных городов России и выяснил, что их больше всего раздражает на российских курортах. Оказалось, что самый раздражающий фактор на российских курортах — это мусорящие туристы. За данный вариант проголосовали 50 процентов опрошенных.

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